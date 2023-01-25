Finlandiya, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı
Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan "Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığını ve satış için lisans verildiğini duyurdu.
Finlandiya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat lisansını verdiğini açıkladı. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da ihracat lisansını askıya almıştı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için düzenlenen üçlü mekanizma toplantıları, dün Türkiye'nin talebi üzerine süresiz iptal edilmişti. Daimi Üçlü Mekanizma’nın üçüncü toplantısının şubat ayı içinde Brüksel’de yapılması planlanıyordu.
Mekanizma, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş talebi sonrasında imzalanan Madrid Mutabakatı ile kuruldu. Taraflar son olarak 2022 yılının kasım ayı sonunda Stockholm’de bir araya gelmişti.
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