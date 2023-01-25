Kremlin'den Batı'ya tank tepkisi: Bu tanklar da yanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'den Ukrayna'ya sevk edilmesi planlanan Abrams tanklarının büyütülmemesini belirterek "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek." dedi.

Kremlin'den Batı'ya tank tepkisi: Bu tanklar da yanacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik olası Abrams tankı sevkiyatını değerlendirdi.

Çok sayıda uzmanın, söz konusu sevkiyatı teknik açıdan "saçma" bulduğuna işaret eden Peskov, "Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybedecek bir plandır ve daha da önemlisi, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katacağı potansiyel açık bir şekilde abartılıyor." diye konuştu.

Peskov, Abrams tanklarının yaratacağı maliyetin, Avrupalılar tarafından karşılanacağını söyleyerek "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi iyi karlar elde edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankı sevk etme kararını yakında açıklaması beklenirken Almanya'nın da Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddia edilmişti.

Almanya'nın, aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği öne sürülüyor.

Kaynak: AA

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