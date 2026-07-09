Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Rüzgarı: ABD Başkanı Trump ile Fotoğrafı Paylaşıldı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nde çekilen fotoğrafını paylaştı.
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Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası toplumdaki yankısı sürüyor.
BEYAZ SARAY'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LI FOTOĞRAF
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirve sırasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşılan karede, Trump ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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