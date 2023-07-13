BBC'nin cinsel taciz iddiaları nedeniyle açığa aldığı sunucunun kim olduğu ortaya çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de 'bir gence cinsel içerikli fotoğraflar için para gönderdiği' iddiaları ile gündeme gelen sunucunun Huw Edwards olduğu açıklandı.

The Sun Gazetesi’nin iddiaları haberleştirmesinin ardından BBC sunucuyu açığa almış ve iç soruşturma başlatmıştı. Sunucunun ismi mahremiyet hakkı nedeniyle açıklanmamıştı.

40 yıldır BBC’de çalışan Edwards, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü ve cenaze töreni, ülkedeki önemli siyasi krizler ve seçimlerin de aralarında olduğu önemli haberleri sunan ve İngiltere’de milyonlar tarafından bilinen bir isim.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Huw Edwards'ın eşi Vicky Flind yaptığı yazılı açıklamada, Edwards’ın suçlamalara hedef olan kişi olduğunu duyurdu ve yaşadığı ruh sağlığı sorunları nedeniyle şu an hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Londra polisi, suçlamalarla ilgili cezai bir soruşturmaya gerek olmadığını duyurdu.