BBC'nin cinsel taciz iddiaları nedeniyle açığa aldığı sunucunun kim olduğu ortaya çıktı

Bir gence cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında para göndermenin de aralarında bulunduğu suçlamalara hedef olan BBC sunucusunun Huw Edwards olduğu açıklandı.

Son Güncelleme:
BBC'nin cinsel taciz iddiaları nedeniyle açığa aldığı sunucunun kim olduğu ortaya çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de 'bir gence cinsel içerikli fotoğraflar için para gönderdiği' iddiaları ile gündeme gelen sunucunun Huw Edwards olduğu açıklandı. 

The Sun Gazetesi’nin iddiaları haberleştirmesinin ardından BBC sunucuyu açığa almış ve iç soruşturma başlatmıştı. Sunucunun ismi mahremiyet hakkı nedeniyle açıklanmamıştı.

40 yıldır BBC’de çalışan Edwards, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü ve cenaze töreni, ülkedeki önemli siyasi krizler ve seçimlerin de aralarında olduğu önemli haberleri sunan ve İngiltere’de milyonlar tarafından bilinen bir isim.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Huw Edwards'ın eşi Vicky Flind yaptığı yazılı açıklamada, Edwards’ın suçlamalara hedef olan kişi olduğunu duyurdu ve yaşadığı ruh sağlığı sorunları nedeniyle şu an hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Londra polisi, suçlamalarla ilgili cezai bir soruşturmaya gerek olmadığını duyurdu.

BBC'nin cinsel taciz iddiaları nedeniyle açığa aldığı sunucunun kim olduğu ortaya çıktı - Resim : 1

Son Güncelleme:
Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç
Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor
Mahkemeden tepki çeken '10 saniye' kararı: Taciz olmadığı savunuldu Mahkemeden tepki çeken '10 saniye' kararı
Açlık tarikatı soruşturması: Ceset sayısı 372'ye yükseldi Açlık tarikatı soruşturması: Ceset sayısı 372'ye yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı Emekliler için düşünülen zam oranı kritik görüşmeden önce ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Paylaştığı pozla gündem oldu
İslam Memiş altın için rakam verdi: Şahsi olarak da değerlendireceğim İslam Memiş altın için rakam verdi: Şahsi olarak da değerlendireceğim
15 Temmuz'un kritik ismi: 'Darbe girişiminden 5-6 ay önce 'Dilekçeni yaz, birlikten defol git' dedim' 'Darbe girişiminden 5-6 ay önce 'Dilekçeni yaz, birlikten defol git' dedim'