Mahkemeden tepki çeken '10 saniye' kararı: Taciz olmadığı savunuldu

İtalya'da bir mahkeme, "Eğer zanlı 10 saniyenin altında elle taciz ediyorsa bu taciz değildir" diyerek bir lise öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen hademenin 'suç işlemediğine' hükmetti. Nisan 2022'de 17 yaşında olan Laura isimli öğrenci, 66 yaşındaki Antonio Avola'nnı kendisini elle taciz ettiğini söylemiş, okulun merdivenlerinden çıkarken yaşandığını anlatmıştı. Öğrencinin aktardığına göre, 5-10 saniye arası süren tacizin ardından Avola öğrenciye, "Aşkım şaka yapıyordum, biliyorsun" dedi.

'10 SANİYE BOYUNCA ELİNİZİ ATEŞE SOKUN BAKALIM'

Merkez-soldaki Demokratik Parti’den Avrupa Parlamentosu üyesi Brando Benifei, "10 saniye size az gibi geliyorsa bu süre boyunca elinizi ateşe sokun bakalım" diyerek karara tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA '10 SANİYE' BAŞLIKLI VİDEOLAR

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da, Avola'nın beraatine hükmeden mahkemeyi ve kararı protesto etti. Kullanıcılar, "10 saniye" başlıklı videolarla kendilerine dokundukları videoları TikTok ve Instagram'da paylaştı. Taciz süresini 'yeterince uzun bulmayan' hakime tepki göstererek, 10 saniyenin ne kadar uzun bir süre olduğuna dikkat çekildi.