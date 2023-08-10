Mali, Fransız vatandaşlara vize vermeyecek

Mali Dışişleri Bakanlığı, Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyi durdurdu.

Son Güncelleme:
Mali, Fransız vatandaşlara vize vermeyecek

Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığının Mali'yi "ciddi bölgesel gerilim" gerekçesiyle "kırmızı bölge" olarak sınıflandırdığının şaşkınlıkla öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, mütekabiliyet esası uyarınca Mali'nin Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyeceği duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'deki darbeye destek vermesinin ardından 7 Ağustos'ta Nijer, Mali ve Burkina Faso'ya seyahat uyarısı yayımlamıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'deki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fransa
Son Güncelleme:
En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir
DSÖ: Covid-19 yeni varyantı, ölümleri artırabilir DSÖ: Covid-19 yeni varyantı, ölümleri artırabilir
Yarışmada cinsel saldırı skandalı: Erkek yarışmacı diskalifiye edildi Yarışmada cinsel saldırı skandalı: Erkek yarışmacı diskalifiye edildi
Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi! ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi!
Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!
Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu! Sürekli alışveriş yapıp borç içinde kalan 5 burç belli oldu!
'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı! 'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi: İşte bugün seçim olsa oyunu değiştireceklerin oranı!
Dolar/TL'ye kritik eşik sınırı: Kur sabitlendi! Dolar/TL'ye kritik eşik sınırı!