Başarısız askeri isyan sonrası anlaşma yapılmıştı... Lukaşenko: Wagner lideri Belarus'ta değil, Rusya'da

Rusya – Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus lider Putin en zor sınavlarından birini geçen haftalarda verdi.

Paralı asker grubu Wagner, Rus askeri yönetimine karşı isyana başladı, ülkedeki tedirginlik zirve noktasına çıktı. Kremlin'e karşı isyan başlatan Wagner’in patronu Prigojin ve Wagner savaşçıları 24 Haziran'da önce Rostov'daki Güney Askeri Bölge Karargahı'nı işgal etmiş, ardından Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmişti. Ancak isyan Kremlin ile Prigojin arasında varılan anlaşma sonucu aynı gün sona ermiş, Kremlin Prigojin'in Belarus'a gideceğini duyurmuştu.

Putin’in en önemli müttefiklerinden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada Prigojin'in Belarus'a geldiğini söylemişti. Prigojin ise 26 Haziran'dan bu yana herhangi bir açıklama yapmadı.

LUKAŞENKO:PRIGOJIN BELARUS’TA DEĞİL

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Lukaşenko, başarısız askeri isyanın ardından Belarus'a gitmesi için Rusya ile vardığı uzlaşmaya rağmen Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Belarus'ta olmadığını söyledi.

Lukaşenko, Minsk'te yabancı gazetecilere yönelik basın toplantısında "Prigojin'e gelince, St. Petersburg'da. Belarus'ta değil" şeklinde konuştu.

Paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun lideri Prigojin'in konutu ile yönetim ve danışmanlık şirketi Concord'un ve Wagner'in merkezi St. Petersburg'da bulunuyor.

“TRANSFERLERİ VE NASIL YERLEŞTİRİLECEKLERİ KONUSUNDA KARAR VERİLMEDİ”

Kremlin'in Belarus'a gitmeleri önerisine rağmen başarısız isyan girişimine katılan paralı askerlerin de Belarus'ta bulunmadıklarını ifade eden Lukaşenko, "Şu aşamada transferleri ve nasıl yerleştirilecekleri konusunda karar verilmedi" dedi.

Lukaşenko, bu savaşçılardan bazılarını ülkesinde "ağırlayacağından şüphe duymadığını" da sözlerine ekledi. Lukaşenko, "Bu birimlerin harekete geçmesine ihtiyacımız olursa, derhal faaliyete geçireceğiz ve deneyimleri bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.