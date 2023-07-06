Beyaz Saray'da kokain bulundu: Senatörden açıklama

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili Gizli Servisten bilgi istedi.

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Beyaz Saray'da kokain bulundu: Senatörden açıklama

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'a hitaben yazdığı mektupta Beyaz Saray'da pazar günü bulunan şüpheli maddenin kokain olduğunun ortaya çıktığını anımsattı.

Gizli Servisin henüz bu maddenin kokain olduğunu teyit etmediğine dikkati çeken Cotton, "Sizi bir an önce malumat yayımlamaya davet ediyorum zira Amerikan halkı gizli bilgilerin paylaşıldığı bir alanda yasa dışı uyuşturucuların bulunup bulunmadığını bilmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.

Cotton, "Beyaz Saray yerleşkesi güvenli değilse Kongre, detayları ve sizin bu güvenlik açıklarını düzeltmeye dair planlarınızı bilmeyi hak ediyor" görüşünü paylaştı.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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