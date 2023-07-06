140 tonluk çelik levha 9 metre yükseklikten aşağı düştü, 2 kişi öldü

Japonya’da yapımı süren bir viyadüğün ana gövdesini oluşturan yaklaşık 140 ton ağırlığındaki çelik levha platformdan ayrılarak 9 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada 2 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı.

Son Güncelleme:
140 tonluk çelik levha 9 metre yükseklikten aşağı düştü, 2 kişi öldü

Japonya’nın Shizuoka eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Yapımı süren bir viyadüğün ana gövdesini oluşturan yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 140 ton ağırlığındaki çelik levha, platformdan ayrılarak 9 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, 03.10 sıralarında meydana gelen kazada 8 işçi yaralanırken, 50’li yaşlarındaki 2 işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 işçinin tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak üzere inşa edilen viyadüğün, 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyordu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Aklınızda bulunsun. Patates salatası yaparken 1 kaşık ekleyin lezzetini ikiye katlıyor Aklınızda bulunsun. Patates salatası yaparken 1 kaşık ekleyin lezzetini ikiye katlıyor
Meğer hep yanlış yapmışız - Antakya usulü kısırı işin ustaları böyle hazırlıyormuş... Meğer hep yanlış yapmışız - Antakya usulü kısırı işin ustaları böyle hazırlıyormuş...
Yargı mensubuna 'uygunsuz TikTok videoları' gerekçesiyle dava Yargı mensubuna 'uygunsuz TikTok videoları' gerekçesiyle dava
Güney Afrika’da gaz sızıntısı: 16 kişi yaşamını yitirdi Güney Afrika’da gaz sızıntısı: 16 kişi yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun
MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?
Ellerini kabloyla bağladı, dehşeti yaşattı: 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı: İşte kan donduran konuşma
Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti
Reza Zarrab kavgası yeniden alevlendi: Ebru Gündeş'e peş peşe suçlamalar Reza Zarrab kavgası yeniden alevlendi: Ebru Gündeş'e peş peşe suçlamalar