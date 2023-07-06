140 tonluk çelik levha 9 metre yükseklikten aşağı düştü, 2 kişi öldü

Japonya’nın Shizuoka eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Yapımı süren bir viyadüğün ana gövdesini oluşturan yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 140 ton ağırlığındaki çelik levha, platformdan ayrılarak 9 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, 03.10 sıralarında meydana gelen kazada 8 işçi yaralanırken, 50’li yaşlarındaki 2 işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 işçinin tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak üzere inşa edilen viyadüğün, 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyordu.

Kaynak: İHA