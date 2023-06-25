Neden tasfiye edilmeli? Rusya'daki 'Wagner krizi' üzerine SADAT

Rusya’daki ayaklanma üzerine Türkiye’de Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yardım ettiği iddia edilen ve özel bir savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren SADAT konusu tekrardan gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin, konuya ilişkin emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Cumhuriyet yazarı emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile konuştu.

‘RUSYA BEDELİNİ ÖDÜYOR’

Eslen, “Kuzey komşumuz Rusya’da silahlı ayaklanma başladı. Bu olay, Putin’i zora sokabilecek, nasıl gelişeceğine bağlı olarak Ukrayna savaşının ve Rusya’nın geleceğini etkileyebilecek ve hatta bölgesel ve küresel etkiler yapabilecek ciddi bir olaydır. Bu isyan bastırılsa bile Rusya’nın zafiyeti ortaya çıkmıştır. 16. yüzyılda Niccolò Machiavelli, ‘En kötü ordular paralı askerlerden oluşan ordulardır’ demişti. Paralı askerlerden oluşan ordulara güvenmemek gerekir. Bunlar disiplinsizdir ve kendi çıkarlarının peşindedir. Ordu içinde ordu olmaz. Rusya bunun bedelini ödüyor” dedi.

Eslen şöyle devam etti: “Türkiye’nin ileride bir savaşla karşı karşıya kalmayacağını kimse garanti edemez. Paralı kısa dönem askerlik, sözleşmeli askerlik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Ordu, milli ordu olmalıdır.”

"TASFİYE EDİLMESİ LAZIM"

Ahmet Yavuz ise “Uzun süre gayri resmi işlerinizi paramiliter güçlere yaptırırsanız onlarda da olağandışı hem güç birikir hem bilgi birikir. Burada onu görüyoruz” dedi. SADAT’a ilişkin konuşan Yavuz, “SADAT’ın varlığı doğru bir şey değil. Tasfiye edilmesi lazım. Onun da uygun olmayan şekilde yabancı ülkelere eğitim vermesi gibi bir takım faaliyetleri var. Devlet paralel yapıyı tanımaz. Kim paralel yapı olma potansiyeline sahipse onlar devletin dışına çıkarılmalıdır. Bu SADAT için de böyle, tarikatlar için de böyle” ifadelerini kullandı.