Nicki Minaj: Bazı insanların hayatları boyunca 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz?

Titanik batığını ziyaret etmekte olan Titan denizaltısı, dalışından yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra kayboldu. Denizaltında patlama meydana geldiği ve 5 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

250 BİN DOLAR ÖDEMİŞLERDİ

Denizaltıdaki kişiler arasında İngiliz milyarder Hamish Harding, OceanGate CEO'su Stockton Rush, Titanic'in ünlü kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz iş insanı Shahzada Dawood ve denizaltı enkazını ziyaret etmek üzere gelen Dawood'un 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunuyordu.

Bu beş kişi, Titanik enkazını görmek için kişi başı 250 bin dolar ödemişti.

NİCKİ MİNAJ'DAN 250 BİN DOLAR ÇIKIŞI

Aceshowbiz.com'da yer alan habere göre "Queen Radio" adlı radyo programında konuşan 40 yaşındaki Minaj, "Hiç kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'e bakmak için okyanusun derinliklerine indiklerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz 250 bin doları bir denizaltıya atlayıp, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmeye gitmek için harcadınız" yorumunu yaptı.

Şarkıcının sözleri birçok kişinin tepkisini çekerken, bazı kişiler Nicki Minaj'ın sözlerine hak verdi.