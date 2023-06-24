Kremlin: Prigojin Belarus’a gidecek, hakkında açılan dava kapanacak
Rusya hükümeti ile paralı asker grubu Wagner arasındaki krizde yeni gelişme yaşandı. Kremlin Wagner'in sahibi Prigojin'in Belarus’a gideceğini ve hakkında açılan ceza davasının kapanacağını duyurdu.
Wagner şirketinin sahibi Yevgeniy Prigojin'in, Ukrayna'da savaşan paralı askerlerle başlattığı "adalet yürüyüşü"yle doruğa ulaşan Rusya'daki gerilimde anlaşma sağlandı.
Kremlin'den "Prigojin Belarus’a gidecek, hakkında açılan ceza davası kapanacak" açıklaması yaptı.
Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:
- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.
- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.
- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.
- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak
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