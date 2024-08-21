Bakan Fidan'dan Kritik Görüşme: ABD'li Mevkidaşı Blinken İle Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. İki mevkidaş, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini ele aldı.

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Bakan Fidan'dan Kritik Görüşme: ABD'li Mevkidaşı Blinken İle Konuştu

ABD tarafının talebi üzerine yapıldığı bildirilen görüşmede, iki bakanın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumunu ele alındığı belirtildi.

Bakan Blinken, ABD tarafının ateşkesle ilgili son taslağını İsrail ve Hamas'a kabul ettirmek için bölgede olduğu bilinirken, dün yapılan açıklamada taslağın Netanyahu tarafından kabul edildiği duyurulmuştu. Hamas tarafı ise daha önce anlaşılan taslaktan farklı bir taslak olduğu gerekçesiyle anlaşmanın kabulüne soğuk yaklaşıyor.

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