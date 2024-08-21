Kongo'da Tekne Faciası! Yüzlerce İnsan Kayıp...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne alabora olarak battı. Yetkililer, 20 ceset bulduklarını ancak ölü sayısını henüz tespit edemediklerini açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo'da Tekne Faciası! Yüzlerce İnsan Kayıp...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Batan teknedeki kişiler ise kayboldu.

Yetkililer, kayıp ya da ölü sayısının tespitinin zor olduğunu ve kaza sonrası çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini açıkladı.

20 CESET BULUNDU

Sözcü'de yer alan habere göre; tekneye aşırı yüklenildiği ve Nioki'ye doğru giderken tahta bir nesneye çarparak battığı belirtildi.

İlçe Kaymakamı Jacques Nzenza da olayı doğrularken, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Dün dört ceset bulduk, bugün ise aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 ceset daha çıkarıldı" dedi.

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