Avrupa’nın Kalbinde Gazze Yürüyüşü... 100 Bin Kişi Katıldı

Almanya'da yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Tüm gözler Gazze'de' temasıyla yürüyüş yapıldı. Medico International Sözcüsü Timo Dorsch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti. Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 100 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

On binlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına isyan etti.

3 TEMEL TALEP SIRALANDI

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi. Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar" dedi.

Kaynak: AA