Paşinyan Türkiye ile 'Normalleşme' İçin Umutlu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin konuştu. Paşinyan, "Son yıllarda Ermenistan ile Türkiye arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli diyalog içinde olduğunu belirten Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı güven seviyesinin yükselmeye devam ettiği düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum" dedi.

Paşinyan Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler için, "Son derece yüksek değerlendirdiğim bir başarıdır" ifadelerini kullanırken, iki ülke arasındaki diplomasinin daha da iyileşeceğine güvendiğini belirtti. Paşinyan, "Eminim ki bu, yakın gelecekte Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamen açılmasına yol açacak olumlu sonuçlar doğuracaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA