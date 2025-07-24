Avrupa'da Türk Malı Fıstık Kremasına Toplatma Kararı! Alerjen Uyarısı Yapıldı

Türkiye'den Almanya’ya gönderilen fıstık kremasında bildirilmeyen süt proteini tespit edildi. Ürün, yedi Avrupa ülkesine dağıtılırken toplatma kararı alındı. Vatandaşlardan alerji riski taşıyan ürünün iadesini yapmaları istendi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Avrupa'da Türk Malı Fıstık Kremasına Toplatma Kararı! Alerjen Uyarısı Yapıldı
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Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye'den Almanya'ya gönderilen ve oradan birçok Avrupa ülkesine dağıtılan bir gıda ürününde alerjen madde tespit edildiğini duyurdu. Sistemde yayımlanan uyarıya göre, söz konusu üründe süt proteini bulunduğu ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi.

ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Alerjen tespiti yapılan ürünün Türkiye menşeli bir fıstık kreması olduğu açıklandı. Almanya'da tespit edilen durum sonrası ürünün dağıtımının yapıldığı ülkelerde toplatma kararı alındı. Tüketicilerin sağlığı açısından risk taşıyan bu durum karşısında ilgili ülkeler hızla bilgilendirildi.

Avrupa'da Türk Malı Fıstık Kremasına Toplatma Kararı! Alerjen Uyarısı Yapıldı - Resim : 1

AVRUPA ÜLKELERİ UYARILDI

RASFF’ın paylaştığı bilgilere göre, ürünün dağıtıldığı ülkeler arasında Avusturya, Danimarka, Fransa, Litvanya, Lüksemburg, İsviçre ve Birleşik Krallık yer alıyor. Bu ülkelerdeki gıda güvenliği otoriteleri aracılığıyla kamuoyuna uyarılar yapıldı ve marketlerdeki ürünlerin raflardan kaldırılması süreci başlatıldı.

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Yetkililer, süt proteinine karşı alerjisi bulunan bireyler için ciddi sağlık sorunları yaratabilecek bu durum nedeniyle, ürünü satın alanların ambalaj bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Alerjen maddeler hakkında eksik bilgilendirme, Avrupa Birliği gıda güvenliği mevzuatına göre ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Gıda güvenliği kurumları, söz konusu fıstık kremasını satın alan tüketicilere ürünleri kullanmamaları ve satın aldıkları markete iade etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Toplatma süreci kapsamında dağıtıcı firmaların da ürünleri piyasadan çekme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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