Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili sayısı artırıldı

Avrupa Parlamentosu'nun sandalye sayısı 705'ten 720'ye çıkarıldı.

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Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili sayısı artırıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Avrupa Birliği Konseyinin 2019'daki son seçimden bu yana yaşanan demografik değişimler nedeniyle AP'deki milletvekili sayısını 705'ten 720'ye çıkarma kararı kabul edildi.

Buna göre, 27 AB ülkesinden 12'sinin milletvekili sayısı artırıldı.

Fransa, İspanya ve Hollanda fazladan ikişer; Avusturya, Belçika, Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Letonya, İrlanda ve Danimarka birer milletvekilini AP'ye gönderecek.

AP'nin 5 yıllık dönemi için seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Kaynak: AA

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