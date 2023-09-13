ABD'de lisede silahlı saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

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ABD'de lisede silahlı saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede silahlı saldırıda, 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

St. Helena Parish Polis Ofisi, saldırının, eyalete bağlı Greensburg kasabasındaki St. Helena Koleji ve Kariyer Akademisi'nde yerel saatle 15.00'te meydana geldiğini bildirdi.

Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis yetkilileri, olayın yaşandığı okulun öğrencisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

St. Helena Parish Polis Şefi Nat Williams, gözaltına alınan zanlı hakkındaki suçlamaların açıklanacağını aktardı.

ABD'deki son verilere göre, ülkede 2023'te düzenlenen 11 binin üzerindeki silahlı saldırılarda, 25 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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