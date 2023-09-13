Alman siyasetçinin 'fuhuş' ifadeleri ortalığı karıştırdı

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partili Dorothee Baer’in, ülkede fuhşun yasaklanması talebi ülkede tepkilere neden oldu. Baer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya Avrupa’nın genelevi haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya’da fuhşun 2002’de yasallaşmasından beri özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden 10 binlerce kadının ülkeye seks sektöründe çalışmak için geldiğine dikkat çeken Baer, "Almanya’nın bu yüzden seks turizmi için dünya çapında çok cazip bir ülkeye dönüştüğünü" diye konuştu.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’ya seks sektöründe çalışmak için gelen kadınların yalnızca yüzde 10’unun resmi makamlara kayıtlı olduğunu söyleyen ve geri kalanının yasa dışı olarak "köle gibi, dramatik koşullar altında" çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Baer, fuhuş yasağının binlerce kadını da şiddet koruyacağını savundu.

Baer, İsveç’te 1999 yılından bu yana "seks hizmetleri" için para ödemenin yasak, para almanın ise yasak olmadığını örnek göstererek, Nordik Model’i önerdi. Baer, bu şekilde kadınaların suçlu olmaktan korunduğuu belirtti.