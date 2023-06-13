AB: Ukrayna'nın 13 milyar avroya ihtiyacı var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın acil toparlanma ihtiyaçları kapsamında 2023'te ihtiyaç duyduğu ilave mali yardımın 13 milyar avro olduğunu bildirdi.

AB: Ukrayna'nın 13 milyar avroya ihtiyacı var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının etkileri" konulu oturumda konuşma yaptı.

Ukrayna'nın yeniden inşa ve toparlanma için ilave acil yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Dombrovskis, AB olarak bu ülkeye yardımlara devam edeceklerini belirtti.

Dombrovskis, "Ukrayna bu yıl özellikle acil toparlanma ihtiyacı kapsamında ilave desteğe ihtiyaç duymaktadır. Hasar tespit ve değerlendirme çalışmaları Ukrayna'nın 2023 için acil ihtiyaçlarının 13 milyar avro civarında olduğunu göstermektedir" dedi.

Dombrovskis, acil ihtiyaç alanlarını sivil ve sosyal altyapı, enerji altyapısı, konut inşası, özel sektör kalkınması ve insani amaçlı mayın temizleme olarak sıraladı.

AB'nin Ukrayna'ya 2022 ve 2023'teki makro finansal yardımlarının şu ana kadar 15 milyar avroya yaklaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa Birliği
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