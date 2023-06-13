ABD kıyılarına binlerce ölü balık vurdu

ABD’nin Texas eyaletinin Brazoria ve Quintana sahillerinde geçtiğimiz Cuma günü binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Plajlar ölü balıklarla kaplandı.

Quintana Beach County Park yönetiminden yapılan açıklamada, balıkların çoğunun “Menhaden” yem balığı olduğu belirtildi. Balık ölümlerinin ise hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynakladığı aktarıldı. Yüksek bakteri seviyesi nedeniyle ölü balıklarının bulunduğu sahillere gidilmemesi konusunda da halka uyarı yapıldı. Texas Parkları ve Yaban Hayatı Departmanından yapılan açıklamada ise bu tür balık ölümlerinin yaz aylarında su sıcaklığının yükselmesiyle yaygın olarak görüldüğü ifade edildi.

Ölü balıkların bulunduğu sahillerde 3 gün boyunca temizleme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İHA