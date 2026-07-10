Avrupa Alev Alev, İspanya'da Kabus: Orman Yangınında 12 Kişi Araçlarında Can Verdi

Güney Avrupa'yı kavuran 40 derecelik sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya, Fransa ve Portekiz'de ardı ardına orman yangınları patlak verirken, İspanya'nın Almeria bölgesindeki faciada 12 kişi hayatını kaybetti, binlerce insan tahliye edildi.

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İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria'ya bağlı Los Gallardos'ta orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, acil durum ekipleri yaklaşık bin kişiyi tahliye etti. Yaklaşık 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, yangında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

KOPAN ELEKTRİK HATTI İDDİASI

Görgü tanıkları, yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklandığını ve alevlerin kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradığını öne sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenini henüz doğrulamadı. Görgü tanıkları ayrıca, hayatını kaybedenlerden bazılarının alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğunu belirtti.

Avrupa Alev Alev, İspanya'da Kabus: Orman Yangınında 12 Kişi Araçlarında Can Verdi - Resim : 1

GÜNEY AVRUPA KAVRULUYOR

Güney Avrupa'yı etkisi altına alan ve sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, Portekiz ve İspanya'da çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediliyor. Binlerce kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. İspanya'da haziran ayında 1950'den bu yana en yüksek günlük ortalama sıcaklık kaydedildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, geçen yıl İspanya'da 393 bin hektarlık alan kül olurken, bu rakam 2006-2024 dönemindeki ülke ortalamasının altı katından fazlaya denk geliyor. Avrupa Birliği'nde ise geçen yıl, 2006'da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük orman yangınları yaşanırken, AB genelinde 1 milyon hektardan fazla alan kül oldu.

Kaynak: İHA

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İspanya Avrupa Orman yangınları
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