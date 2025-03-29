Asya'da Deprem Felaketi: Myanmar'daki Ölü Sayısı Artıyor

Myanmar’da dün yaşanan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından tablo ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1644’e yükselirken, yaralı sayısı ise 3408 olarak duyuruldu.

Son Güncelleme:

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaparak hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını duyurdu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1644 kişinin hayatını kaybederken, 3 bin 408 kişinin yaralandığı ve 68 kişinin ise halen kayıp olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.

Depremler ülkede büyük yıkıma neden olurken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Asya'da Deprem Felaketi: Myanmar'daki Ölü Sayısı Artıyor - Resim : 1

BM’DEN 5 MİLYON DOLAR FON

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ardından bölgede halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyar durumda olduğunu belirterek, depremin Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini ifade etti.

Asya'da Deprem Felaketi: Myanmar'daki Ölü Sayısı Artıyor - Resim : 2

Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken, halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Asya'daki Deprem Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Myanmar Ölü Sayısını AçıkladıAsya'daki Deprem Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Myanmar Ölü Sayısını AçıkladıDünya
Gökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem FelaketiGökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem FelaketiDünya

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Myanmar Deprem
Son Güncelleme:
Husiler: ABD'nin Umran ve Sada'ya Saldırıları Sonrası İletişim İstasyonları Kullanılmaz Durumda Husiler: ABD'nin Umran ve Sada'ya Saldırıları Sonrası İletişim İstasyonları Kullanılmaz Durumda
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
İsrail'in Yeni 'Batı Şeria' Planı! Hepsini Dağıtacak İsrail'in Yeni 'Batı Şeria' Planı! Hepsini Dağıtacak
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti