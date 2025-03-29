Asya'da Deprem Felaketi: Myanmar'daki Ölü Sayısı Artıyor

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaparak hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını duyurdu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1644 kişinin hayatını kaybederken, 3 bin 408 kişinin yaralandığı ve 68 kişinin ise halen kayıp olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.

Depremler ülkede büyük yıkıma neden olurken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

BM’DEN 5 MİLYON DOLAR FON

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ardından bölgede halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyar durumda olduğunu belirterek, depremin Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini ifade etti.

Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken, halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA-İHA