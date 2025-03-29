İsrail'in Yeni 'Batı Şeria' Planı! Hepsini Dağıtacak

İsrail merkezli Walla internet sitesi, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine başlattığı saldırılarda karşı karşıya kaldığı en büyük zorluğun, "müstahkem şehirlere" dönüşen mülteci kamplarıyla başa çıkmak olduğunu yazdı.

Haberde, ordunun buralarda gözaltı operasyonları ya da suikastlar düzenlemek istediğinde bu bölgelere gizli güçler sokmak zorunda kaldığı, Filistinli silahlı grupların yakın köylere kaçtıkları ve saklandıkları kaydedildi.

Ordunun "kale" şeklinde tasarlanan bu kamplarda hareket özgürlüğünü yeniden sağlaması gerektiğine işaret edilen habere göre, İsrail Merkez Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ali Belot, Cenin ve Tulkerim kentlerindeki mülteci kamplarının dağıtılarak sıradan mahallelere dönüştürülmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Haberde ayrıca ordunun bu bağlamda kamplarda yeni yollar inşa etmeyi ve mevcut yolları genişletmeyi amaçlayan ve istihbari bilgilere dayanan gelişmiş ileri mühendislik çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bunun kamplara çok yönlü erişimi sağlayacağı ve direnişin, bölgede yeniden konumlanma girişimlerini engelleyeceği savunuldu.

Kaynak: AA