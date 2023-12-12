Aralarında 7 Türk şirketi de var: ABD'den 150 kurum ve kişiye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yeni yaptırım kararları açıkladı. Yaptırım kapsamında aralarında 7 Türk şirketinin de olduğu 150 kurum ve kişiye yaptırım uygulanacak.

Aralarında 7 Türk şirketi de var: ABD'den 150 kurum ve kişiye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Rusya’ya askeri teçhizat sağlayan 150 kurum ve kişiye yaptırım uygulandı.

7 TÜRK ŞİRKET DE ARALARINDA

Listede Türkiye’den de 7 şirket yer aldı.

Bu şirketlerin isimleri şöyle:

Bosfor Avrasya İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

Globus Türkiye Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi,

Kartal Exim Dış Ticaret Limited Şirketi,

Konomar Gemi Elektrik Ve Elektronik Limited Şirketi,

Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi.

Özkaya Otomotiv Mamülleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi.

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