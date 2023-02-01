Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik nedeniyle' kapandı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 'güvenlik nedeniyle' 1 Şubat günü kapalı olacağını duyurdu.

Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da “olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit” gerekçe gösterilerek geçici süreyle ziyarete kapatıldığını açıklamıştı.

Benzer şekilde İngiltere Dışişleri'nden yapılan seyahat uyarısının ardından İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.

ABD Büyükelçiliği de hafta başında yaptığı açıklamada Türkiye’de özellikle İstanbul’da Beyoğlu, Galata olmak üzere batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerde olası terör saldırısına karşı vatandaşlarını uyarmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem