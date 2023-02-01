Vize almak isteyenler dikkat: Schengen'de yeni dönem başlıyor!
Schengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından kabul edildi.
AP milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesi'ne sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.
Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.
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