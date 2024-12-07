Almanya'da İltica Başvurularında Düşüş: Türkler Kaçıncı Sırada?

Kasım 2024'te Almanya’ya yapılan iltica başvurularında, son iki buçuk yılın en düşük seviyesi görüldü. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre, bu ay içinde toplam 17 bin 730 kişi iltica başvurusunda bulundu. Bu sayı, Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en düşük başvuru sayısı.

Bir önceki ay olan Ekim 2024’e göre başvurular yüzde 18,5 oranında azaldı, yıllık bazda ise başvuru sayıları neredeyse yarıya düştü. Kasım 2023'te toplam 37 bin 140 başvuru yapılmıştı ve o dönem yılın en yoğun ayı olmuştu.

TÜRKLERİN BAŞVURU SAYISI DÜŞTÜ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, başvuru sahipleri arasında Türk vatandaşları, Suriyeliler ve Afganlardan sonra üçüncü sırada yer aldı. Kasım 2024'te Türklerin başvuru sayısı 1840 olarak kaydedildi. Bu sayı, Ekim 2024'teki 2726 ve Kasım 2023'teki 10 bin 132 başvurunun oldukça altında.

Aynı dönemde Suriyeliler 5700, Afganlar ise 1955 başvuru ile ilk iki sırayı paylaştı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ocak-Kasım 2024 arasında Almanya’ya yapılan toplam iltica başvuru sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 azalarak 236 bin 339 olarak kaydedildi. Türkiye, bu dönemde toplam 29 bin 578 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.

"SINIR KONTROLLERİ SÜRECEK"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin aldığı önlemler sayesinde sığınmacı sayısında düşüş yaşandığını belirtti. Mart 2025’e kadar kara sınırlarında kontrollerin süreceğini açıkladı. Faeser, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, kontrollerin düzensiz göçle mücadelede etkili olduğunu vurguladı.

Ekim 2023’ten itibaren Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında başlatılan sıkı kontroller, Eylül 2024 itibarıyla tüm kara sınırlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Bu süreçte 1600 insan kaçakçısı yakalanırken, 37 bin kişi sınırdan geri çevrildi. Faeser, kontrollerle birlikte Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 oranında azalma yaşandığını belirtti.

Kaynak: DW Türkçe