Kahreden Olay! Anne ve Babası Uyuyakaldı... Birkaç Saat Yalnız Bırakılan Bebek Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin Buckfastleigh bölgesinde 21 yaşındaki anne Chole'i rahatsız olduğu için eşi Dudley'den dört aylık bebekleri Ramsden'i kontrol etmesini ve uyuması için yatağına koymasını istedi. Anne ve baba uyuyakaldı ve anne sabah 6 civarında bebeğini kontrol etmek istediğinde korkunç bir manzara gördü. Bebeği oyun matının üzerinde yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatıyordu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Mynet'ten Seray Üstün'ün aktardığına göre, otopsi ölüm nedenini belirleyemedi ancak sağlık görevlileri bebeklikte ani açıklanamayan ölüm (SUDI) ihtimalini dışlayamadı. Devon bölgesi adli tabibi Alison Longhorn, bebeğin mat üzerinde boğulmuş olabileceğini söyleyerek, "Leonidas, bir matın üzerinde uyurken yüzüstü pozisyonda bulunarak öldü. Muhtemelen bu pozisyon onun rahat nefes almasını kısıtlamış ve boğulmasına neden olmuş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mynet