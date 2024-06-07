Almanya'da çarpıcı araştırma: Yüzde 40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana

Almanya’da İsrail’e destekte azalma meydana geldi. Almanya’da Refah’a saldırıları nedeniyle İsrail’e yaptırımı destekleyenlerin oranı yüzde 51 olurken, Filistin'in devlet olarak tanınmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 40 oldu.

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Almanya'da çarpıcı araştırma: Yüzde 40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana

Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından yapılan ankete göre Almanya’daki her 5 kişiden 2'si, Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana.

Ankete katılanların yüzde 27'si Filistin'in devlet olarak tanınmasına karşı çıkarken yüzde 33'ü ise bu konuda kararsız olduklarını ifade etti.

YÜZDE 51, İSRAİL'E YAPTIRIMI DESTEKLİYOR

Refah'a yönelik saldırılara ilişkin soru karşısında katılımcıların yüzde 51'i, AB'nin İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 26'sı ise bu tür yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olduklarını belirtti.

31 Mayıs ile 5 Haziran arasında yapılan ankete 2295 kişi katıldı.

Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya, kısa süre önce Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda Filistin'i devlet olarak tanımayı planlamadığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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