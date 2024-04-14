Almanya, Yunanistan'ın eski maliye bakanı Varufakis'e Filistin yanlısı konuşması nedeniyle yasak getirdi

Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis, İsrail'i eleştirdiği konuşma nedeniyle Almanya kendisine yasak getirdi.

Almanya, Yunanistan'ın eski maliye bakanı Varufakis'e Filistin yanlısı konuşması nedeniyle yasak getirdi

Yunanistan'da borç krizi sırasında SYRIZA hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yapan ve mevcut olarak DiEM25 hareketine liderlik eden ekonomi profesörü Yanis Varufakis, İsrail'i eleştirdiği konuşma nedeniyle Almanya'nın kendisine siyasi yasak getirdiğini ifade etti.

X platformundaki hesabından cumartesi günü yaptığı paylaşımda Varufakis, "Almanya İçişleri Bakanlığı hakkımda 'Betätigungsverbot' çıkardı, tüm siyasi faaliyetlerimi yasakladı" yazdı.

T24'te yer alan habere göre, Varufakis, "Sadece Almanya'yı ziyaret etmem yasaklanmadı ama Zoom aracılığıyla da katılımım engelleniyor" dedi.

Varufakis, Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi polis tarafından sonlandırıldığı için konuşmasını yapamamıştı. Yunan siyasetçi, daha sonra hazırladığı konuşmayı kendi YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınladı.

Varufakis konuşmada "Almanya'nın bir soykırıma daha ortak edildiğini" söylemiş ve Hamas'ın birçok Filistinlinin gözünde İsrail'in apartheid rejimi ve soykırıma karşı tek alternatif haline geldiğini belirtmişti.

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