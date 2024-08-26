Almanya, Sığınmacıları Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, terör örgütü IŞİD'in bıçaklı saldırdı gerçekleştirdiği Solingen kentine ziyarette bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Scholz, "Almanya'da kalamayacak ve kalmalarına izin verilmeyenlerin ülkelerine gönderilmelerini ve sınır dışı edilmelerini sağlayacağız" dedi.

Almanya, Sığınmacıları Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği bıçaklı saldırının gerçekleştiği Solingen kentini ziyaret etti.

Almanya, Sığınmacıları Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor - Resim : 1

Almanya'nın batısındaki kentte saldırının gerçekleştiği alana çiçek bırakan Scholz, gazetecilere yaptığı açıklamada "Almanya'da kalamayacak ve kalmalarına izin verilmeyenlerin ülkelerine gönderilmelerini ve sınır dışı edilmelerini sağlayacağız" dedi ve "Bu terördür, hepimize karşı bir terör" diye ekledi.

Kanlı saldırının ardından aşırı sağcı muhalefet göçmen karşıtı söylemler ve Scholz hükümetinin göç politikalarına dair eleştiriler artmıştı.

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