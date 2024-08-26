Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı: 100'den Fazla Füze, 100'e Yakın İHA...

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun bugün ülkesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu doğruladı. Zelenskiy, saldırılarda 100'ü aşkın füze ile 100'e yakın İHA kullanıldığını açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı: 100'den Fazla Füze, 100'e Yakın İHA...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün ülkesine düzenlediği yoğun hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 100'den fazla füze ile 100'e yakın "Şahed" tipi İHA fırlattığını bildirdi. Zelenskiy, bunu ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak tanımladı.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini anlattı.

'UZUN MENZİLLİ SİLAH KISITLAMASINI KALDIRIN'

Zelenkiy, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarında Kuzey Kore üretimi balistik füzeleri de kullandığını belirten Zelenskiy, saldırıların durdurulması ve önlenmesi için Batılı ülkelerin Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanmasına yönelik kısıtlamayı kaldırması gerektiğini savundu.

15 BÖLGE ETKİLENDİ

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını kaydetti.

Şmigal, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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