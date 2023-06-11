Almanya Başbakanı Scholz’un mülteci 'esprisi'ne kimse gülmedi: Buna gülebilen ülkeyi yönetmemeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg kentinde Protestan Kilisesi'nin düzenlediği bir etkinliğe katılarak göç ve mülteci politikasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Almanya’nın, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırında bulunan bir ülke olmamasına rağmen en fazla iltica başvurusu yapılan ülke olduğunu belirten Scholz, ülkeye giden mültecilerin büyük bölümünün başka AB ülkelerinde kayıt altına alınmadığını söyledi.

Scholz, Almanya'ya giden yüksek sayıdaki mülteciye işaret ederek, “Önceden Avrupa Konseyinde bu espriyi yaptım. Almanya'nın Akdeniz'e büyük bir sahili olmalı. Çünkü gerçekten Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere göre, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların çoğu Almanya'ya geliyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz’un "espri" olarak nitelediği sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Akdeniz’de gemilerle düzensiz göçmenleri kurtarma çalışmaları yapan Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Scholz’u eleştirdi: "Sadece 2023’te Akdeniz'de 1150’den fazla ölüm yaşandı. Şansölyenin aklına gelen kötü bir espri. Bunun üzerine gülebilen ülkeyi yönetmemeli."

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Hauer de özellikle bir Alman başbakanının başkalarının acısıyla dalga geçmemesi gerektiğini belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Lilly Baudszun da "Sosyal demokrat bir başkan insanlar hakkında asla böyle konuşmamalı." ifadelerini kullandı.