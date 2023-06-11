Kerkük'te IŞİD saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü IŞİD'in düzenlediği silahlı saldırıda 2 Irak askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Tel el-Verid bölgesinde Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırıda iki Irak askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.