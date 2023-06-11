'The Crown', final sezonunda Kraliçe'leri bir araya getiriyor

Netflix'te izleyicilerle buluşan 'The Crown' dizisinin yapımcıları Kraliçe Elizabeth II'yi onurlandırmak için Kraliçe'yi oynayan oyuncuları bir araya getirmeye karar verdi.

RaniniTv'nin aktardığına göre, Imelda Staunton'a ek olarak Claire Foy ve Olivia Colman da gelecek sezonda yer alacak. Ayrıca Viola Prettejohn, 1953 öncesinde hâlâ Prenses olan Elizabeth'in gençliğini oynayacak.

Beş sezon boyunca birçok ödül kazanan ve tartışmaları beraberinde getiren 'The Crown'ın başrollerinden Foy ve Colman, rolleriyle Emmy ödülü de aldı. Ataunton ise BAFTA adaylığı kazandı. Dizi, geçtiğimiz sezonda Prens Charles'ı daha sempatik göstermesiyle ve Prens Philip'in Lady Penny Ramsey'in arkadaşlığını işleme biçimiyle de eleştirilere konu olmuştu.

'The Crown' 6'ncı ve final sezon yılın sonlarına doğru Netflix'te izleyiciyle buluşacak.