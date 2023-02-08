Alman Meclisi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Alman Meclisi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Almanya Meclis Başkanı Baerbel Bas, Meclis'te düzenlenen oturumda, tüm milletvekillerini ve Meclis'te bulunan tüm ziyaretçileri depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuna davet etti.

Bas, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de ve Suriye’deki korkunç depremin görüntülerinin herkesin gözü önünde olduğunu belirterek, "Sizlerin arasında da ailesi ve yakın çevreleri etkilenenler var. Seçim bölgelerimizde endişeli olan ve yardım etmek isteyen insanlardan mesajlar alıyoruz" dedi.

Depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve kurtarılmayı umut ettiğini ifade eden Bas, soğuk ve kar yağışının, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret etti.

"DESTEK DEVAM EDECEK"

Bas, uluslararası dayanışmanın büyük olduğunu vurgulayarak, Almanya’dan yardım kuruluşlarının bölgeye gittiğini hatırlattı.

“Almanya elinden geldiğince destek sağlamaya devam edecek” diyen Bas, Federal Meclis adına bölgede çalışmalar yapanlara ve Almanya’da da bu dayanışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.​​​​​​​

Kaynak: AA

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