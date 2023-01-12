Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde patlama: IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığı'nın önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi. Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.

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Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde patlama: IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığı'nın önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın IŞİD üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.

Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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