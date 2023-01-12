Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde patlama: IŞİD üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığı'nın önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi. Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığı'nın önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın IŞİD üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Kalaşnikof'tan son 20 yılın en yüksek silah üretimi Dünya 12 Ocak 2023 12:06
Savaş, Rusya'nın ihracatına milyonlarca Euro darbe vurdu! Ekonomi 12 Ocak 2023 11:24
Joe Biden'ın gizli belgelerine yenileri eklendi Dünya 12 Ocak 2023 07:46
Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı Dünya 12 Ocak 2023 07:36