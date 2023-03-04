ABD'de silahlı saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

KTVT-TV'ye göre, Texas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı. Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.

WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.

Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA