ABD'nin ardından İngiltere de gizli bilgileri 'yanlışlıkla' Mali’ye gönderdi!

ABD’nin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkeye ait gizli bilgiler içeren e-postaların 'yanlışlıkla' Rusya'nın müttefiki olan Mali’ye gönderildiğini açıkladı.

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ABD'nin ardından İngiltere de gizli bilgileri 'yanlışlıkla' Mali’ye gönderdi!

ABD’nin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan da gizli belge açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, Bakanlık yetkililerinin 'yanlışlıkla' ülkeye ait gizli bilgileri içeren e-postaları ABD ordusunun '.mil' alan adı ile biten e-posta yerine Mali’ye ait '.ml' alan adıyla biten e-postaya gönderdikleri belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, e-postaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, 20’den az rutin e-postanın MAli'ye gönderildiği belirtildi.

ABD'DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

İngltere'nin bu hatası öncesi geçen hafta ABD, milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla Mali’ye gönderildiğini açıklamıştı.

RUSYA, MALİ'YE TAHIL SÖZÜ VERMİŞTİ

Öte yandan, iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Afrika Zirvesi'nde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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