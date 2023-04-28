ABD’de askeri helikopterler çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Alaska eyaletinde iki askeri helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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ABD’de askeri helikopterler çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Alaska eyaletinde eğitim uçuşu yapan Boeing AH-64 Apache tipi 2 askeri helikopter çarpıştı. Kazada en az 3 askerin öldüğü ve 1 askerin yaralandığı belirtildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Tümgeneral Brian Eifler konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın askerlerin aileleri, silah arkadaşları ve ordu için acı bir kayıp olduğunu ifade ederek askerlerin aileleri için ordunun tüm kaynaklarının seferber edildiğini söyledi. Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı belirtildi.

Alaska’da Şubat ayında bir Apache tipi helikopter takla atmış ve 2 asker yaralanmıştı. Mart ayında ise ABD ordusuna ait 2 Black Hawk tıbbi tahliye helikopteri Kentucky eyaletinde gece eğitim tatbikatı sırasında çarpışarak düşmüş ve 9 asker ölmüştü.

Kaynak: İHA

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