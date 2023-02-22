ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı

ABD'de Kongre üyesi 12 milletvekili, Başkan Joe Biden'a, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi çağrısı yaptı.

ABD'li vekillerden Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı

Demokrat ve Cumhuriyetçi beş milletvekilinin 16 Şubat'ta Biden'a hitaben yazdıkları ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapılan dilekçeye yedi milletvekilli daha imza attı. Milletvekilleri, Ukrayna'ya, Kiev yönetimi tarafından talep edilen F-16'lar veya benzeri dördüncü nesil savaş uçaklarının temini dahil, en kısa sürede hava savunma desteği verilmesi talep etti.

Rusya'nın son dönemde artan büyük ölçekli muharebe operasyonları karşısında söz konusu uçakların Ukrayna hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını işaret eden milletvekilleri, bu uçakları kullanacak deneyimli pilotların yetiştirilmesi için zaman gerektiği gerekçesiyle bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Milletvekilleri, bazı Ukraynalı pilotların 2011 ve Kırım'ın işgalinden sonra 2018'de ABD ordusuyla eğitim gördüklerini, Ukraynalılarca belirlenen, üç ayda gerekli eğitimi alabilecek, İngilizce konuşabilen 50 kadar pilotun bilgilerinin yer aldığı bir listenin olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya dördüncü nesil savaş uçaklarının verilmesinin stratejik bir yatırımı temsil ettiğine inandıklarını belirten milletvekilleri, bu konuda ABD'nin liderliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dilekçeye imza atan milletvekilleri şöyle:

"Cumhuriyetçi Don Bacon, Mike Gallagher, Tony Gonzales; Demokrat Marcy Kaptur, Susan Wild, Bradley Schneider, Abigail Spanberger, Jim Costa, Jimmy Panetta, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Jared F. Golden."

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının birinci yılı dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Biden, daha sonra Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret etmişti. Burada bir grup protestocu, Biden'a, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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