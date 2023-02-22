ABD, eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade edecek: 800 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor

ABD'nin, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu ülkesine iade etme kararı aldığı bildirildi.

Peru Başsavcılığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin iade kararını duyurdu.

Paylaşımda, "Başsavcılık, para aklama ve gizli anlaşmalar yapma suçlamalarından ötürü ABD'nin Toledo'nun iade edilmesine izin verdiğini bildiriyor." ifadesi kullanıldı.

Brezilyalı şirket Odebrecht'ten 30 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanan Toledo hakkında Peru'da 20 hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor. Toledo ise suçlamaları reddediyor.

TOLEDO 2006 YILINDA BU YANA ABD'DE YAŞIYOR

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo, görevden ayrıldığı 2006'tan bu yana ABD'de yaşıyor. İadesinin istenmesinin ardından 2019'da ABD makamları tarafından gözaltına alınan Toledo'nun 8 aylık tutukluluğu 2020'deki Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsinde devam etmişti.

ESKİ PERU DEVLET BAŞKANI TOLEDO HAKKINDA SUÇLAMALAR

Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarına, üst düzey devlet memurları ve yöneticilerine 2001'den bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017'de, inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulunmuştu.

Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA