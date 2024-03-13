Andrew Tate için iade kararı

Romanya'da istinaf mahkemesi, pazartesi günü gözaltına alınan Tate kardeşlerin İngiltere'ye iadesi için Romanya'daki yargı sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetti.

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Andrew Tate için iade kararı

Romanya'da bir mahkeme, ABD'li eski boksör ve sosyal medya fenomeni Andrew Tate için İngiltere'nin yaptığı iade talebini karara bağladı. Mahkeme, Tate için iade kararı verdi. Ancak Tate'in iadesi için Romanya'daki yargı sürecinin tamamlanması beklenecek.

Reuters'ın aktardığına göre, istinaf mahkemesi, dün verdiği kararda, Tate ile kardeşi Tristan'ın derhal gözaltından serbest bırakılmasına hükmetti. Tate kardeşler, İngiltere'de çıkarılan yakalama kararı uyarınca 24 saat boyunca gözaltına alınmıştı. Mahkeme, davaya ilişkin açıklamasında, iki kardeşe yönelik yakalama kararının uygulanmasına ve Bükreş mahkemesindeki ceza davası sonuçlanana kadar iadelerinin ertelenmesine karar verdi.

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