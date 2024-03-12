IKEA'dan fiyat indirimi kararı

Son dönemde fiyatları giderek artan IKEA, fiyat indirimlerini küresel olarak tüm pazarlarda 2024'e kadar genişletmeyi planladığını açıkladı.

IKEA'dan fiyat indirimi kararı

İsveçli mobilya devi IKEA, nakliye ile hammadde maliyetlerinin düşmesi nedeniyle küresel çapta fiyat indirimine gidiyor.

Şirket, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini dünya çapındaki tüm pazarlara genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

IKEA mağazalarının en büyük sahibi olan Inkga Group'un Perakende Sorumlusu Tolga Öncü CNBC’ye yaptığı açıklamada "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bunu yapıyoruz. Artık IKEA gibi şirketlerin kârlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapma zamanı geldi" derken buna neden olarak da 'birçok insanın artık daha ince cüzdanlara' sahip olmasını gösterdi.

Öncü'ye göre, Avrupa’da Eylül ayında başlayan fiyat indirimleri hem müşteri sayısında hem de perakendecinin sattığı ürünlerde artışa neden oldu.

Reuters'a göre Ingka Group, Eylül - Kasım ayları arasında faaliyet gösterdiği pazarlarda fiyat indirimlerine 1 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı.

Ingka Group Ocak ayında yaptığı açıklamada, dünya genelinde her beş saniyede bir satıldığı tahmin edilen kitaplık modeli BILLY'nin fiyatının, fiyatlarını düşürmek yapılan yatırımlardan bu yana yüzde 20 düştüğünü belirtmişti. Bunun 1500'den fazla modelin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Etiketler
Ikea İndirim
Kendisini ateşe vererek hayatını kaybetmişti: Batı Şeria'da bir sokağa Aaron Bushnell'in adı verildi Kendisini ateşe vererek hayatını kaybetmişti: Batı Şeria'da bir sokağa Aaron Bushnell'in adı verildi
Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor.. Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor..
Rusya'da nakliye uçağı düştü Rusya'da nakliye uçağı düştü
Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! Kritik viraj öncesi İYİ Parti-CHP yarışı!
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!