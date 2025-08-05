ABD'den Yeni Vize Şartı... 15 Bin Dolar...

ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar mali teminat talep etmeye hazırlanıyor. Uygulamanın detayları ise kısa sürede açıklanacak.

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ABD'den Yeni Vize Şartı... 15 Bin Dolar...
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın vize başvuruları için çok tartışılacak bir programı devreye almaya hazırlandığı bildirildi. Bazı ülkelerden gelecek iş ve turist vizesi başvuru sahiplerinden 15 bin dolara kadar mali teminat talep edilebileceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor.

Salı günü yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

ABD'den Yeni Vize Şartı... 15 Bin Dolar... - Resim : 1

Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği yarın açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak.

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Kaynak: AA

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