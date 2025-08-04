ABD Başkanı Trump'tan Yeni 'Vergi' Tehdidi: Trump'tan Yeni 'Vergi' Tehdidi

Yüksek gümrük vergisi tarifeleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump bu kez Hindistan'ı tehdit etti. Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan Yeni 'Vergi' Tehdidi: Trump'tan Yeni 'Vergi' Tehdidi
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ABD Başkanı Donald Trump, agresif gümrük vergisi hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi.

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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