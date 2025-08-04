Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Erdoğan, Starmer’a Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu bir kez daha ifade etti.

Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini kaydeden Erdoğan, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer’ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: AA

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