Netanyahu'nun Kanlı Planı... İsrail Katliamı Derinleştiriyor

İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, Netanyahu kanlı planı yeni aşamaya taşıyacaklarını duyurdu. Netanyahu, yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu.

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Netanyahu'nun Kanlı Planı... İsrail Katliamı Derinleştiriyor
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İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde aylardır insanlık dramı yaşanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu şiddetli saldırıları genişletmeyi planlıyor. Netanyahu, felaketi bir adım daha ileri taşımak için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu.

Netanyahu, hükümet toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusuna "savaş hedeflerine" nasıl ulaşılacağı konusunda talimat vermek üzere güvenlik kabinesinde karar alacaklarını belirtti.

Netanyahu, saldırılar ve uyguladıkları ablukayla kıtlığa mahkum ettikleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflerini "düşmanın yenilgiye uğratılması, esirlerin serbest kalması ve Gazze’nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmaması" olarak sıraladı.

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SALDIRILARI GENİŞLETME HEDEFİ

İsrail basını, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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